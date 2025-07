Nantes prête Alban Lafont au Panathinaïkos

C’était attendu, c’est désormais officiel. Alban Lafont jouera en Grèce cette saison. Ce jeudi soir, le gardien du FC Nantes a officiellement été prêté sans option d’achat au Panathinaïkos. Il avait perdu sa place au FC Nantes la saison passée. Anthony Lopes et Patrik Carlgren garderont donc les buts nantais en 2025-2026.

La suite après cette publicité

«Le FC Nantes et le Panathinaïkos (Grèce), ont trouvé un accord pour le prêt d’un an (sans option d’achat) d’Alban Lafont. Moins sollicité la saison dernière, Alban Lafont choisit la Grèce et le Panathinaïkos pour se relancer. Le FC Nantes lui souhaite une très belle saison», précise le communiqué des Canaris.