Genk : Rennes et Wolfsburg ont fait une offre à Zakaria El Ouahdi

Selon nos informations, le VfL Wolfsburg et le Stade Rennais ont transmis une offre orale de contrat à Zakaria El Ouahdi. Le jeune ailier marocain de 23 ans, actuellement sous contrat avec Genk, suscite un intérêt croissant sur le marché des transferts grâce à ses prestations remarquées en Jupiler Pro League.

Genk, de son côté, ne compte pas brader son joueur et réclame un montant avoisinant les 12 millions d’euros pour envisager un départ. Formé au sein du club belge, Zakaria El Ouahdi s’est imposé comme un élément-clé grâce à sa vitesse, sa percussion et sa polyvalence sur les ailes, attirant logiquement l’attention de clubs évoluant dans des championnats plus compétitifs.