Mussolini retrouve la Serie A !

La Cremonese a annoncé ce lundi l’arrivée de Romano Floriani Mussolini, prêté par la Lazio avec option d’achat. Né à Rome, le milieu a été formé dans les académies de la Roma puis de la Lazio, où il a gravi les échelons jusqu’à décrocher une Supercoupe Primavera 2. Après ses années de formation, il a découvert le monde professionnel en 2023-2024 avec Pescara en Serie C, disputant 32 matchs toutes compétitions confondues.

«L’US Cremonese annonce avoir acquis les services sportifs du footballeur Romano Floriani Mussolini de la SS Lazio en prêt avec option d’achat». Lors de la saison écoulée, Floriani Mussolini a porté les couleurs de la Juve Stabia, avec qui il a réalisé une campagne solide en Serie C. Il a participé à 37 rencontres, inscrit un but et délivré trois passes décisives, affrontant notamment la Cremonese en demi-finale des barrages. Son profil polyvalent et son expérience à seulement 22 ans ont convaincu le club grigiorosso de miser sur lui pour renforcer les côtés du milieu de terrain.