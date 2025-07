Chelsea : les propos de Cole Palmer qui ont mis DAZN dans l’embarras

Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des Clubs et homme du match face au PSG, Cole Palmer a douché les Parisiens en finale de la compétition dimanche soir (0-3). L’international anglais a inscrit deux superbes buts dans les 30 premières minutes avant d’offrir une passe décisive à son compère de l’attaque João Pedro juste avant la mi-temps. Résultat : les hommes d’Enzo Maresca ont surpris tout le monde en remportant la première édition de ce Mondial des Clubs.

Le joueur de 23 ans, ancien de Manchester City, s’est exprimé sur le sacre des Blues après le coup de sifflet final et n’a pas manqué de laisser un petit message à tous ceux qui ne croyaient pas son équipe capable de s’imposer : «c’est un super sentiment. Encore meilleur parce que tout le monde doutait de nous avant le match, on le savait. Montrer ce visage-là, c’est une vraie fierté. […] Tout le monde a dit beaucoup de merde sur nous toute la saison, mais j’ai l’impression qu’on va dans la bonne direction.» Un dérapage qui a obligé le diffuseur DAZN à changer de plan en coupant brusquement la caméra, en plus de présenter des excuses peu après l’interview.