Real Madrid : Rodrygo a choisi sa prochaine destination

Viktor Gyökeres, Bryan Mbeumo, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Luis Diaz. Cet été, de nombreux feuilletons à rallonge animent ce mercato. Des dossiers qui mettent du temps, beaucoup de temps à se décanter. Tous les jours ou presque, de nouvelles informations sont publiées sur le sujet. Mais au final, ça n’avance pas tant que ça et on peut même dire que ça tourne en rond pour certains. Depuis quelques semaines maintenant, une nouvelle saga enflamme l’Espagne et plus largement la planète football. Il s’agit du feuilleton Rodrygo. Jugé indispensable par Carlo Ancelotti, qui lui a toujours fait une place malgré la présence du trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Jr; le Brésilien a perdu gros depuis le départ du Mister.

En effet, Xabi Alonso ne l’a utilisé qu’à trois reprises lors du Mondial des Clubs de la FIFA. Titulaire lors du premier match face à Al-Hilal (68 minutes jouées), il a ensuite passé 23 minutes sur le pré face à Salzbourg, puis il a joué 4 minutes contre le Borussia Dortmund. En 1/2 finale face au PSG, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 est resté cloué sur le banc. Un message plutôt clair de la part de son nouveau coach. Il faut dire que cela va dans le sens de ce qui est annoncé depuis des semaines en Espagne, à savoir que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont décidé de le vendre en cas de bonne proposition. On évoque un montant de 100 M€. Peu de clubs sont capables de mettre autant d’argent sur la table.

Rodrygo penche pour l’Angleterre

Ce mercredi, AS fait un nouveau point sur ce dossier. Ainsi, le quotidien ibérique indique que Rodrygo pense toujours au Real Madrid. AS ajoute que les Merengues et le joueur ont convenu de se réunir après la Coupe du Monde des Clubs. L’idée est de discuter de sa situation et de la façon dont il pourrait continuer à Madrid si jamais il devait finalement rester. Xabi Alonso, qui compte sur lui contrairement à ce qui a pu être dit, ne lui accordera qu’un rôle secondaire suite à l’arrivée de de Franco Mastantuono, qu’il apprécie beaucoup, et à la possible reconversion d’Endrick au poste d’ailier droit. Il reste à savoir si Rodrygo, qui n’est pas contre un départ selon nos informations, acceptera ce déclassement.

Ce qui ne devrait pas être le cas. AS ajoute que l’attaquant ne s’opposera pas à sa vente si le Real Madrid lui montre clairement la porte de sortie cet été. Si tel est le cas, il souhaite pouvoir choisir sa prochaine destination. Et il a déjà tranché puisqu’il a une préférence pour la Premier League. Dragué par Manchester City il y a quelques mois, le Brésilien est courtisé par Arsenal. Hier, nous vous avons révélé que Liverpool compte entrer dans la danse sur ce dossier. D’autres clubs, comme le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, ont été récemment cités comme des points de chute. Mais c’est l’Angleterre qui devrait être la prochaine destination de Rodrygo. Un joueur qui sera fixé dans quelques jours après la réunion avec son club.