Arsenal : les premiers mots de Noni Madueke

C’était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel : Noni Madueke a rejoint ce vendredi Arsenal. Passé par Tottenham durant sa formation avant de signer à Chelsea après son éclosion au PSV Eindhoven, l’attaquant de 23 ans boucle sa tournée en ayant signé dans le troisième grand club de Londres. Alors qu’il portera le numéro 20 chez les Gunners, l’attaquant polyvalent aspire donc à passer un autre palier dans le nord de Londres. Une ambition qu’il a partagé lors de sa première interview pour les pensionnaires de l’Emirates Stadium :

La suite après cette publicité

«Je suis quelqu’un qui suit souvent mon intuition et j’ai l’impression qu’elle m’a guidé dans la bonne direction jusqu’à présent. Je ne pense donc pas que ce sera différent ici. Je pense que ce sera une grande réussite et je suis vraiment heureux d’être ici. (…) Je suis vraiment heureux et fier, c’est un grand moment pour moi. C’est super de rentrer à la maison, d’être avec ma mère et mon père. Je sais que ma mère me manque à la maison ! C’est déjà une grande équipe avec une identité claire et j’ai hâte d’apporter mon style à l’équipe et d’essayer d’aider les garçons autant que possible à franchir cette prochaine étape. Mes objectifs ? Remporter toutes les compétitions auxquelles nous participons, je pense que nous en sommes tout à fait capables. Et aussi aider l’équipe de toutes les manières possibles et progresser en tant que joueur, mais aussi en tant qu’individu.»