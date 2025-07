Real Madrid : Rodrygo ouvert à un départ

Va-t-on vivre la fin de Rodrygo au Real Madrid ? Les probabilités augmentent semaine après semaine, alors que Xabi Alonso n’utilise guère le Brésilien, et que les rumeurs enflent sur un possible départ, notamment du côté de la Premier League. Selon nos informations, l’attaquant de 24 ans est bien en train d’évaluer sa situation, et est désormais ouvert à un départ.

Il n’a pas, par contre, donné de réponse positive à Arsenal, qui s’était vite engouffré dans la brèche. D’autres clubs anglais sont particulièrement intéressés, et tout reste ouvert à l’heure actuelle. Rappelons que le Real Madrid est d’accord pour le laisser filer mais a fixé un prix aux alentours de 80 M€ pour discuter avec les prétendants.