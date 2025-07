Le Real Madrid a pris une décision qui va faire parler avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé

Ces derniers jours ont, une fois encore, été marqués par la publication de nombreuses informations concernant Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Il faut dire que les deux stars de l’attaque merengue avaient été particulièrement mauvaises lors de la demi-finale du Mondial des Clubs face au Paris Saint-Germain, étant donc la cible de vives critiques de la part de l’opinion publique madrilène.

La suite après cette publicité

Leur non-volonté de jouer ensemble et leur peu d’implication dans le domaine défensif en agacent plus d’un à Madrid, et Le Journal du Real a par exemple expliqué que le clan Mbappé commençait déjà à remettre en question certains choix de Xabi Alonso. De son côté, en pleine négociation pour un nouveau contrat, le Brésilien serait aussi source de problèmes en interne et El Chiringuito de Jugones vient de dévoiler une information qui ne devrait pas apaiser la situation.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid ne cède pas

Effectivement, l’entourage de Vinicius Jr souhaite que l’ancien de Flamengo touche un plus gros salaire que Kylian Mbappé, qui tourne actuellement à 15 millions d’euros nets en plus d’avoir empoché une prime à la signature assez juteuse environnant les 100 millions d’euros selon la presse ibérique. Le média indique que la direction du Real Madrid n’a aucune intention d’offrir de tels émoluments au Brésilien.

L’état-major madrilène ne veut pas faire de folies sur le plan financier et souhaite que la hiérarchie du vestiaire soit respectée. Une hiérarchie qui confirme qu’aux yeux des décideurs merengues, Kylian Mbappé est devant Vinicius Jr en termes d’importance. Voilà qui ne va pas plaire au Brésilien et à son entourage, alors que les propositions saoudiennes sont toujours sur la table…