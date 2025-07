Paris FC : les grandes annonces de Pierre Ferracci sur le mercato

Grande attraction de la prochaine saison de Ligue 1, le Paris FC se montre ambitieux pour sa montée dans l’Élite. L’autre club de la capitale française se présente avec des ambitions avec l’arrivée de Bernard Arnault et du groupe Red Bull à la tête du club et de nombreux noms ont été annoncés pour rejoindre le projet cet été. Pour l’instant, les Franciliens ont déjà frappé fort avec trois arrivées pour 18 millions d’euros avec Nhoa Sangui (Reims), Moses Simon (FC Nantes) et Thibault De Smet (Reims, option d’achat levée).

Mais pour l’instant, les autres dossiers n’avancent pas. Au micro de RMC Sport, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, a fait un gros point sur le mercato et sur les prochaines arrivées, notamment Otavio, qui devrait venir en provenance de Porto. «Cela avance un peu moins vite, car les sujets sont difficiles et on n’est pas les seuls d’ailleurs. Le marché est un peu compliqué et certains ont des prétentions parfois qui nous semblent un peu excessives», a-t-il d’abord expliqué.

Pierre Ferracci fait le point pour Abline et André

Avant d’annoncer son plan sur le mercato. «Nous avons un plan de recrutement qui porte sur 7 à 8 joueurs et certains dossiers se décanteront au mois d’août. L’objectif est d’avoir 4 à 5 recrues à la fin juillet dans notre effectif. Nous avons trois ou quatre négociations en ce moment qui sont à un bon niveau d’avancement. Dans les heures qui viennent, on devrait annoncer une troisième recrue», a-t-il ajouté, sans vouloir évoquer le nom d’Otavio. «Tant que tout n’est pas signé, je n’aime pas évoquer le sujet».

Autre sujet sensible, celui de Benjamin André. Malgré un accord pour rejoindre le Paris FC, le capitaine du LOSC s’est vu proposer une prolongation de contrat. Et face à cette situation difficile, Pierre Ferracci a préféré botter en touche. «En résumé, on souhaite que la volonté de Benjamin soit exaucée mais cela ne dépend pas que de nous». Enfin, pour ce qui est du poste d’avant-centre, il assure que «nous avons plusieurs pistes prometteuses en termes de qualité des joueurs. Après, nous sommes très attentifs à l’équation économique», a-t-il ajouté, concernant la rumeur des 40 millions d’euros pour Matthis Abline. L’été parisien devrait encore être agité.