Otavio va signer au Paris FC

Depuis plusieurs semaines, le Paris FC était à la recherche d’un défenseur central. Outre le profil de Chancel Mbemba, un temps étudié en interne, c’est surtout le défenseur de Porto, Otávio (23 ans), qui avait été érigé comme priorité. Arrivé au club à l’hiver 2024 contre 12,3 millions d’euros, le Brésilien avait vu son statut de titulaire se fragilise, en attestent ses 4 minutes de jeu lors de la Coupe du Monde des Clubs.

La suite après cette publicité

Nous vous révélions récemment que le Paris FC avait pris contact avec Porto en vue d’un transfert, et qu’un accord avait même été trouvé entre les deux clubs autour de 12 millions d’euros. Le feu vert du joueur était attendu et aujourd’hui, Otavio a bien donné son accord au promu. Séduit par le projet après une longue réflexion, le Brésilien a fait le choix de s’offrir ce nouveau challenge. Il signera son contrat dans les prochains jours et sera donc la troisième recrue du PFC cet été après Nhoa Sangui et Moses Simon.