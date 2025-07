L’OL veut s’offrir Pierre Lees-Melou !

Maintenu en Ligue 1 après avoir remporté son appel devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais va travailler pour construire une équipe compétitive malgré des restrictions imposées par le gendarme financier, mais aussi par la nouvelle direction de Michele Kang. La repreneuse du club rhodanien a été claire et ne souhaite pas de salaire à plus de 200 000 euros par mois, en plus de nombreux départs. Après Rayan Cherki, Amin Sarr, Saïd Benrahma, Johann Lepenant, Alexandre Lacazette ou encore Nicolas Tagliafico, Adryelson a également quitté définitivement le club cet été.

Et alors que l’opération dégraissage n’est pas encore terminée, avec les possibles cas Corentin Tolisso, Nemanja Matic ou Malick Fofana, la direction lyonnaise travaille donc dans le sens des arrivées, malgré les restrictions exigées. En ce sens, l’arrivée de l’ailier Afonso Moreira, en provenance du Sporting CP, devrait être officialisée d’ici peu. Et pour combler les probables départs au milieu de terrain, la cellule de recrutement s’est donc mise en quête d’un renfort dans l’entre-jeu.

L’OL en a fait sa piste prioritaire

Selon les informations de L’Équipe, l’OL était à la recherche d’un profil à la fois technique, expérimenté et connaissant bien le Championnat de France, le tout en rentrant dans le budget serré du club. C’est ainsi que le choix s’est porté sur Pierre Lees-Melou. Sous contrat pour encore deux saisons avec le Stade Brestois, il a disputé 28 rencontres la saison dernière, toutes compétitions confondues, pour trois buts et deux passes décisives, dont une réalisation inscrite pendant la campagne de C1, contre le Bayer Leverkusen.

Et après avoir goûté à la Ligue des Champions, le milieu de terrain de 32 ans aimerait retrouver la coupe d’Europe. Cela pourrait donc être à l’OL, maintenu en Ligue 1 et donc autorisé à participer à la Ligue Europa. Pierre Lees-Melou est même une cible prioritaire pour les Lyonnais, qui doivent encore se mettre d’accord avec Brest. Comme nous l’avons révélé, le Stade Rennais est également à l’affût pour l’enrôler et renforcer son milieu, mais les Bretons ne passeront à l’action qu’en cas de départ de Jordan James, Glen Kamara et Baptiste Santamaria.