Enzo Millot va rejoindre Al Ahli !

Membre important de l’équipe dirigée par Thierry Henry lors des Jeux Olympiques de Paris, Enzo Millot avait pu saisir l’occasion de se présenter au public français, qui n’avait guère eu le temps de le découvrir avec l’AS Monaco. Deux apparitions en équipe première et le VFB Stuttgart bondissait sur le joueur, en 2021.

Là-bas, Millot a mis 2 saisons avant de devenir un incontournable de l’entrejeu, livrant par la suite deux exercices pleins. Suivi par le Borussia Dortmund en Allemagne, amoureux du PSG, il était surtout dans le viseur de l’Atlético de Madrid ces dernières semaines. On était même proche d’un accord verbal entre les différentes parties.

Al Ahli a surpris tout le monde

Mais Al Ahli a débarqué et a tout renversé. Comme l’annonce le journaliste Fabrizio Romano, le club saoudien a réussi à doubler le club espagnol sur le gong. Un accord a été trouvé avec Stuttgart et avec Millot, et ce au prix d’un bel effort financier. Millot a donc changé d’avis et a dit oui à la formation saoudienne.

Un choix qui peut paraître surprenant mais qui est l’illustration de la stratégie des clubs saoudiens, décidés à recruter des joueurs à fort potentiel après avoir longtemps accueilli des stars sur la fin de leur carrière. Là-bas, Enzo Millot retrouvera dans l’effectif quelques noms prestigieux, comme Riyad Mahrez, Franck Kessié, Ivan Toney ou Edouard Mendy.