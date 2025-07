Accord Porto-Juventus pour le transfert de Francisco Conceição

Arrivé en prêt à la Juventus de Turin l’été dernier en provenance du FC Porto, Francisco Conceição va bel et bien s’engager définitivement avec la Vieille Dame. En effet, Porto et la Juventus se sont mis d’accord pour un transfert du Portugais, dont le montant s’élève à 32 millions d’euros, répartis en quatre tranches de 8 millions d’euros. À cette somme s’ajoutent les 9,5 millions d’euros versés pour le prêt lors de la saison 2024/2025, soit un total avoisinant les 40 millions d’euros. Désormais, il ne reste plus qu’à l’ancien joueur du FC Porto de céder sa participation de 20 % avant la finalisation de la transaction selon Sky Sport.

Pour sa première saison, Conceição a inscrit 7 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues, y compris lors du Mondial des Clubs. Cela peut paraître peu pour un joueur à vocation offensive, mais l’actuel entraîneur de la Juventus, Igor Tudor, compte sur lui, peu importe les statistiques réalisées la saison passée. Celui qui a récemment recalé Everton sera principalement en concurrence avec Gonzalez, même si les deux ont déjà évolué ensemble à plusieurs reprises. Son futur temps de jeu dépendra aussi des dossiers Kolo Muani et Jadon Sancho. La Vieille Dame a fait de l’ailier anglais sa priorité, et en cas d’arrivée, Conceição pourrait reculer dans la hiérarchie des ailiers. La Juventus, comme beaucoup de clubs actuellement, était également très intéressée par Marcus Rashford, mais avec la signature du Portugais, cette éventualité semble désormais compromise.