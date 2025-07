Accord imminent entre la Juventus et Manchester United pour Sancho

Priorité de la Vieille Dame depuis le début du mercato, Jadon Sancho devrait bel et bien rejoindre Turin dans les prochains jours. Les Bianconeri se rapprochent d’un accord pour recruter Jadon Sancho. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, des contacts jugés positifs ont eu lieu entre les dirigeants turinois, l’agent du joueur et Manchester United. Les négociations sont toujours en cours, mais les échanges entre les différentes parties sont constructifs, et un accord semble désormais imminent. Aucune somme n’a encore été fixée pour le moment, mais la Juventus étudie les différentes modalités d’un transfert. Pour rappel, Sancho avait été recruté par Manchester United en 2021 contre 85 millions d’euros, en provenance du Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

Depuis, l’ailier anglais n’a jamais réellement confirmé les attentes placées en lui. Hormis une saison correcte après son arrivée, Sancho n’a plus dépassé la barre des 10 buts inscrits par exercice. Une situation délicate que le joueur espère inverser en Serie A. En cas d’arrivée à la Juventus, Jadon Sancho serait notamment chargé d’animer son couloir en attaque et d’ainsi faire briller Jonathan David, tout juste transféré à la Juve. Après des années en demi-teinte, Sancho voit dans ce départ une opportunité de se relancer au plus haut niveau.