Ligue 1 : la programmation de la 3e journée est connue

La reprise de la Ligue 1 se rapproche et la Ligue de Football Professionnel vient d’annoncer la programmation de la 3e journée de la saison 2025/2026. Le vendredi 29 août, Lens recevra Brest à 20h45 pour un match diffusé sur Ligue 1+. Le lendemain c’est le duel entre Lorient et Lille à 17h qui sera diffusé sur beIN SPORTS 1. Le même jour, Nantes recevra Auxerre à 19h et Toulouse accueillera le PSG à 21h05. Deux rencontres disputées sur Ligue 1+.

Le dimanche 31 août toutes les rencontres seront diffusées sur Ligue 1+ et Angers affrontera Rennes à 15h. S’en suivra le multiplex à 17h15 avec AS Monaco - Strasbourg, Paris FC - FC Metz et Le Havre - Nice. Enfin, le choc de la journée aura lieu à 20h45 et sera un Olympico où l’Olympique Lyonnais recevra l’Olympique de Marseille.

Le programme de la 3e journée

Vendredi 29 août 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – Stade Brestois 29

Samedi 30 août 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Lorient – LOSC Lille

Samedi 30 août 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

FC Nantes – AJ Auxerre

Samedi 30 août 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

Toulouse FC – Paris Saint-Germain

Dimanche 31 août 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

Angers SCO – Stade Rennais FC

Dimanche 31 août 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

AS Monaco – RC Strasbourg Alsace

Paris FC – FC Metz

Havre AC – OGC Nice

Dimanche 31 août 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille