Sunderland prolonge Régis Le Bris

Sunderland est très content du travail réalisé par Régis Le Bris. Les Black Cats ont d’ailleurs décidé de prolonger son contrat ce lundi. «Le Sunderland AFC est ravi d’annoncer la signature d’un nouveau contrat à long terme de Régis Le Bris au Stadium of Light. Avant la saison 2025-26 de Premier League, le Français s’est engagé avec Wearside jusqu’à l’été 2028. Le Bris a connu des douze premiers mois exceptionnels dans le football anglais, guidant le club vers le haut niveau après huit ans d’absence.»

La suite après cette publicité

Après avoir prolongé son contrat, l’entraîneur français a déclaré : « le lien que j’entretiens avec le staff, les joueurs et les supporters est naturel, et nous avons partagé de nombreux moments formidables. L’ambition collective est palpable et, désormais, il y a une volonté de se renforcer. Je sens l’énergie et la volonté d’aller de l’avant, et nous en aurons besoin pour relever les prochains défis. À chaque niveau de l’organisation, chacun a son rôle à jouer, et nous sommes tous solidaires.» La belle histoire se poursuit donc entre Le Bris et Sunderland.