La Juventus a trouvé une alternative à Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani est un joueur plus que jamais convoité. Prêté à la Juve la saison dernière, l’ancien joueur de Nantes et de Francfort n’a pas manqué d’impressionner tout son monde. Que ce soit sous les ordres de Thiago Motta ou d’Igor Tudor, le droitier d’1m87 a, en effet, confirmé qu’il était un attaquant de classe mondiale. Mobile, impliqué dans le jeu, intelligent dans ses déplacements et décisif, RKM a finalement conquis Turin. Auteur de cinq réalisations en trois matches, l’international français (31 sélections, 9 buts) a finalement terminé la saison avec un total de huit buts en dix-neuf matchs.

Ces dernières heures, nous vous révélions dès lors que le principal concerné, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, était dans le viseur des plus grands clubs européens, et notamment de deux poids lourds de Premier League : Manchester United et Newcastle. De son côté, la Juve n’a, elle, jamais caché son envie de prolonger l’aventure avec un joueur qui a mis d’accord à la fois le vestiaire et les tribunes. Oui mais voilà, à l’heure où tout le monde s’arrache le natif de Bondy, la Vieille Dame continue également de prospecter en parallèle.

La Juve regarde également du côté de Liverpool

Dans cette optique et bien que Kolo Muani reste la priorité de la Vielle Dame à ce poste d’avant-centre, la presse italienne affirme que la Juve est entrée dans la course pour un certain Darwin Nunez. Après avoir enrôlé Jonathan David et en attendant de résoudre l’équation Dusan Vlahovic, les dirigeants turinois continuent de s’activer pour trouver un profil capable de soutenir l’ancien Lillois. Selon les dernières informations de Calciomercato, la Juve s’intéresse alors au buteur de 26 ans, actuellement lié à Liverpool jusqu’en juin 2028.

Physique, rapide et réputé pour sa qualité de finition, l’Uruguayen apparaît, en effet, comme le renfort parfait pour les Bianconeri. Une alternative qui reste toutefois loin d’être évidente puisque le média transalpin précise que la Juve devra s’aligner sur la demande des Reds, à savoir 60 millions d’euros. Un chiffre actuellement hors de portée des finances du club italien, confirmant malgré tout la volonté de la direction turinoise de régler au plus vite ce dossier de l’attaquant.