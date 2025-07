OM : le message d’adieu de Quentin Merlin

Arrivé hier soir en Bretagne pour passer sa visite médicale avant de s’engager en faveur du Stade Rennais, Quentin Merlin (23 ans) a eu quelques mots pour l’Olympique de Marseille. Un club qui compte pour le Français, qui a publié un long message sur Instagram.

«Chers Marseillais. On a coutume de dire qu’à Marseille, tout se vit plus intensément. Après une saison et demie au cœur de cette passion brûlante, je ne peux que confirmer qu’il ne s’agit pas d’un simple cliché. D’une demi-finale européenne quelques mois après mon arrivée à une qualification en Ligue des Champions un an plus tard, mon aventure phocéenne aura été aussi riche en émotions qu’en enseignements. J’y ai aussi rencontré des personnes formidables, toujours prêtes à partager leurs conseils, attentives à ma progression et à mon bien-être. À l’heure où je m’envole vers un nouveau défi, je tiens à remercier du fond du cœur mes coéquipiers, les différents staffs, ainsi que tous les salariés du club pour ces 18 mois inoubliables. Et vous, supporters marseillais, pour votre intensité et votre ferveur inaltérable. Au revoir et merci l’OM !» Place à une nouvelle aventure au SRFC à présent.