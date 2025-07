Auxerre : accord trouvé pour l’arrivée d’Oussama El Azzouzi

Auxerre avance sur son mercato estival et devrait dans les prochaines heures annoncer l’arrivée d’une recrue intéressante. Selon la presse italienne, l’AJA a trouvé un accord avec Bologne pour le prêt sans option d’achat du milieu défensif marocain Oussama El Azzouzi. Il ne reste que quelques détails à régler.

Capable d’évoluer aussi en défense centrale, le joueur de 24 ans est international marocain depuis quelques mois. Il avait notamment participé au beau parcours du Maroc aux Jeux Olympiques l’été dernier au poste de défenseur central justement. La saison dernière en Italie, il a connu une année quasi blanche après une très grosse blessure. Il compte bien sûr ce prêt pour se relancer à 6 mois de la CAN et un an du Mondial.