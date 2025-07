OL : les premiers mots de Ruben Kluivert

L’Olympique Lyonnais a bouclé l’arrivée d’une recrue supplémentaire en la personne de Ruben Kluivert. Le Néerlandais de 24 ans vient renforcer le secteur défensif, lui qui vient de Casa Pia, en première division portugaise, et a disputé 24 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Peu connu du grand public, il s’est présenté lors d’un entretien accordé au site de l’OL et a expliqué son choix de carrière.

«Je pense que les matchs que j’ai joués m’ont permis de montrer ce dont je suis capable. Le staff ici à l’OL l’a vu, ils m’ont voulu pour ça, pour ce que je peux leur apporter, mais aussi pour ce que je peux encore améliorer. On en a discuté, ils m’ont dit que Lyon était le meilleur endroit pour progresser. Et je le pense aussi. C’est pour ça que je suis ici. (…) C’était important pour moi de partir, d’apprendre à me connaître seul. L’année dernière m’a beaucoup appris. Maintenant, je veux faire encore mieux ici à Lyon», a-t-il assuré sur le site du club.