L’OM est attaqué de partout pour Igor Paixão

L’affaire semblait bien partie pour l’OM. Nous vous révélions le 19 juillet dernier que le club phocéen était tout proche d’un accord pour la venue d’Igor Paixão. Les positions des deux directions s’étaient considérablement rapprochées. Seuls quelques détails pouvaient encore retarder la venue de l’ailier de Feyenoord de 25 ans, lequel avait une proposition de contrat jusqu’en 2030 déjà dans les mains. Mais en football, et surtout en matière de mercato, les détails sont aussi importants que l’essentiel.

Marseille est toujours prêt à mettre 35 M€ pour enrôler le Brésilien et en faire la recrue la plus chère de l’histoire du club. Petit hic au tableau, la blessure du joueur, touché musculairement à l’entraînement et absent plusieurs semaines. Ça n’a pas vraiment refroidi les intentions phocéennes, convaincu des talents de Paixão. Mais alors que le transfert était en très bonne voie, le natif de Macapá a jeté un vilain coup de froid. Il a partagé sur Instagram la story d’un fan lui demandant de rester à Feyenoord.

Un nouveau club s’immisce dans le dossier Paixão

Une manière d’annoncer son intention, finalement, de ne pas bouger ? Depuis, c’est silence radio et ça n’est pas forcément un bon signe pour l’OM. Le club français a en plus de cela de la concurrence à gérer sur ce dossier, et pas de n’importe qui. Leeds, qui vient de monter en Premier League, a déjà contacté l’entourage du Brésilien. Le club anglais ne dispute pas la Ligue des Champions certes, mais il dispose de moyens bien plus conséquents que l’OM, en plus de proposer de jouer dans le championnat le plus compétitif.

Un nouveau larron est entré dans la danse, révèle ce soir Sky Sport Italia. À la recherche d’un joueur de couloir gauche, la Roma a coché le nom de l’ancien de Coritiba et compte bien profiter du fait que l’OM n’a pas finalisé ce dossier. Grâce à la vente de Le Fée (23 M€), de Samuel Dahl (9 M€), Nicola Zalewski (6,5 M€), Leandro Paredes (3 M€) et du prêt payant de Tammy Abraham (2 M€), le club italien dispose de liquidités et s’est débarrassé de gros salaires pour s’aligner sur un achat à 30 M€, et ce malgré le recrutement de Neil El Aynaoui (23 M€). Le nom de Fábio Silva est également cité mais le Portugais évolue avant tout comme attaquant de pointe.