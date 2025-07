Un club de Premier League vient menacer l’OM dans le dossier Igor Paixão

L’Olympique de Marseille s’active dans tous les sens pour son mercato estival, mais pour l’instant, les Phocéens peinent à recruter du lourd (hormis Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina), malgré le challenge de la Ligue des Champions. Les Olympiens ne lâchent pas l’affaire pour autant et pour renforcer leur aile gauche, suite au départ de Luis Henrique à l’Inter, ils ont ciblé Igior Paixão.

L’ailier international brésilien de 25 ans sort d’une belle saison 2024/2025 avec Feyenoord (18 buts, 19 passes décisives en 45 matches) et a été érigé en priorité par Medhi Benatia. L’intérêt marseillais avait visiblement séduit le joueur puisque nous vous avions révélé en exclusivité que les deux parties avaient trouvé un accord. Restait à convaincre Feyenoord. Pas simple, car le club hollandais réclame pas moins de 40 M€ pour le Brésilien.

La menace de la Premier League

Les choses semblaient toutefois aller dans le bon sens puisque le père du joueur, José Paixão s’était rendu dans la cité phocéenne mi-juillet. Une bonne nouvelle suivie d’une douche froide. «Igor Paixão souffre d’une blessure musculaire et devra se remettre en forme pendant plusieurs semaines. L’ailier manquera donc le début de la saison 2025-26 avec Feyenoord. Paixão s’est blessé à l’entraînement jeudi dernier et a donc été contraint de manquer le match amical contre la Royale Union Saint-Gilloise», annonçait Feyenoord le 14 juillet dernier. De quoi refroidir l’intérêt marseillais ? A priori non.

Cependant, le Yorkshire Evening Post révèle que l’OM a reçu une autre mauvaise nouvelle dans ce dossier. Leeds a contacté l’entourage d’Igor Paixão afin de lui présenter son projet. Le média anglais ne précise pas si le clan du joueur s’est rendu en Angleterre pour y visiter les installations des Peacocks, mais la formation promue en Premier League rêverait d’un nouveau coup à la Raphinha. De plus, il convient de préciser que Leeds n’a pas le challenge de la C1 à proposer, mais a des moyens financiers non négligeables et offre la possibilité au joueur d’évoluer dans le plus grand championnat du monde. Affaire à suivre.