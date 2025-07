Rodrigo De Paul rejoint Messi à l’Inter Miami

Lionel Messi continue de ramener ses amis à l’Inter Miami. La Pulga, qui joue déjà avec Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez sous les ordres de Javier Mascherano, va retrouver un nouveau coéquipier. Ce vendredi, l’Atlético de Madrid a annoncé le départ de son milieu de terrain Rodrigo De Paul. A 31 ans, l’ancien joueur de l’Udinese file en MLS.

La suite après cette publicité

Il s’engage donc avec l’Inter Miami et retrouve donc son capitaine en sélection, Lionel Messi. «L’international argentin termine sa carrière de joueur rouge et blanc après quatre saisons avec notre club. Rodrigo de Paul quitte l’Atlético Madrid et poursuivra sa carrière professionnelle à l’Inter Miami», explique le communiqué des Colchoneros.