Callum Wilson a retrouvé un club

Les Hammers ont trouvé leur nouvel attaquant. Après la fin du prêt d’Evan Ferguson la saison dernière, West Ham était à la recherche d’un nouveau buteur avant le début de la Premier League. Et selon Sky Sports, la direction du club a trouvé un accord avec Callum Wilson, libre de tout contrat après son départ de Newcastle cet été.

La suite après cette publicité

L’attaquant anglais de 32 ans va donc s’engager avec le club londonien, et une annonce officielle devrait intervenir dans les prochaines heures. Malgré une saison 2024/25 marquée par quelques pépins physiques, l’international anglais n’a pu inscrire qu’un seul but en 22 rencontres, mais il reste un buteur expérimenté et qui a des références en Premier League.