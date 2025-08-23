Edson Álvarez prêté avec option d’achat à Fenerbahçe

Encore un renfort pour José Mourinho. Le Fenerbahçe a annoncé ce samedi l’arrivée d’Edson Álvarez, prêté avec option d’achat par West Ham. Âgé de 26 ans, le milieu de terrain mexicain a disputé 73 matchs toutes compétitions confondues avec les Hammers depuis son arrivée en Angleterre, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.

«Notre club est parvenu à un accord avec le club anglais de West Ham United pour le prêt du joueur international mexicain Edson Álvarez, avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025–2026. Le milieu de terrain de 27 ans a signé le contrat qui le lie aux couleurs jaune et bleu marine. Nous souhaitons la bienvenue à Edson Álvarez dans notre famille, et lui adressons tous nos vœux de succès et de nombreux titres avec notre Fenerbahçe», indique le club stambouliote dans un communiqué.