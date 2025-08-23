Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Süper Lig

Edson Álvarez prêté avec option d’achat à Fenerbahçe

Par André Martins
1 min.
Edson Álvarez avec West Ham @Maxppp

Encore un renfort pour José Mourinho. Le Fenerbahçe a annoncé ce samedi l’arrivée d’Edson Álvarez, prêté avec option d’achat par West Ham. Âgé de 26 ans, le milieu de terrain mexicain a disputé 73 matchs toutes compétitions confondues avec les Hammers depuis son arrivée en Angleterre, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.

La suite après cette publicité
Fenerbahçe SK
Ailemize hoş geldin Edson Alvarez! 💛💙
Voir sur X

«Notre club est parvenu à un accord avec le club anglais de West Ham United pour le prêt du joueur international mexicain Edson Álvarez, avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025–2026. Le milieu de terrain de 27 ans a signé le contrat qui le lie aux couleurs jaune et bleu marine. Nous souhaitons la bienvenue à Edson Álvarez dans notre famille, et lui adressons tous nos vœux de succès et de nombreux titres avec notre Fenerbahçe», indique le club stambouliote dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Fenerbahce
West Ham
Edson Álvarez

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
West Ham Logo West Ham
Edson Álvarez Edson Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier