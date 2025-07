L’Atlético prête Thomas Lemar à Girona

Invité à changer d’air cet été, Thomas Lemar (29 ans) a parfaitement reçu le message de l’Atlético de Madrid. Courtisé par Trabzonspor, le Français, un temps annoncé dans le viseur de l’OL, va poursuivre en Espagne. Les Colchoneros ont annoncé son prêt à Girona ce mercredi par le biais d’un communiqué de presse.

«L’Atlético de Madrid et le Girona FC ont trouvé un accord pour le prêt de Thomas Lemar au club catalan pour la saison en cours. Le milieu de terrain a fait ses débuts en compétition le 15 août 2018, lors de la victoire contre le Real Madrid en Supercoupe d’Europe à Tallinn. Lemar a disputé 186 matchs officiels avec l’Atlético de Madrid et a délivré 19 passes décisives au cours de son parcours avec le club, en plus d’inscrire 10 buts. L’international français a rejoint notre club en 2018 après avoir remporté la Coupe du monde avec la France (…) L’Atlético de Madrid souhaite bonne chance à Thomas Lemar dans ce nouveau défi sportif.» Lemar, souvent blessé, aura pour objectif de se relancer.