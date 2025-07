Lionel Messi tacle la MLS

Suspendu en compagnie de Jordi Alba pour avoir snobé le All-Star Game, Lionel Messi a encore une dent contre la MLS et son règlement. Alors qu’il retrouvait la compétition la nuit dernière face au FC Atlas en Leagues Cup, après avoir purgé sa suspension lors du choc contre Cincinnati, l’Argentin ne s’est pas montré tendre envers l’organisation du championnat nord-américain. «Au début, j’étais un peu lourd. Je jouais régulièrement, mais l’autre jour, ils ne m’ont pas laissé jouer, a-t-il pesté. Et aujourd’hui, je l’ai ressenti, surtout en première mi-temps.»

Malgré ses deux passes décisives lors de la victoire des siens (2-1), la Pulga estime avoir perdu en rythme. «Ne pas avoir joué l’autre jour, même si cela peut paraître mieux à première vue, est pire pour moi, car j’ai besoin de compétition. Je me sens mieux physiquement au fur et à mesure que je dispute des matchs et que je gagne en rythme.» Sa suspension a fait grand bruit aux États-Unis. Jorge Mas, le co-propriétaire de l’Inter Miami, craignait même que cela puisse peser dans sa décision de prolonger ou non son contrat, qui s’achève le 31 décembre prochain.