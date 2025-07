Lionel Messi est furieux contre la MLS

L’affaire fait grand bruit aux États-Unis. On apprenait hier soir que l’Argentin ainsi que Jordi Alba avaient été suspendus pour la MLS pour avoir snobé le All-Star Game. La rencontre devant opposer une sélection des meilleurs joueurs du championnat nord-américain, contre ceux du championnat mexicain. Bien sûr, la star de l’Inter Miami et son coéquipier faisaient figures d’attractions dans cette rencontre. Ils ont prétexté avoir besoin de repos pour éviter ce match supplémentaire, avec la bénédiction de leur franchise et de leur entraineur, Javier Mascherano.

La suite après cette publicité

Or, on ne plaisante pas avec cette rencontre. Dans la culture sportive nord-américaine, elle est traditionnellement un grand rendez-vous dans la saison et beaucoup de spectateurs avaient réservé leur billet pour voir l’octuple Ballon d’Or sur la pelouse. Cette décision est très mal passée du côté de la MLS, à la fois en colère et très gênée. En colère parce que cette rencontre est prévue de longue date et Messi le sait. Gênée car il va falloir sanctionner le meilleur joueur de la ligue en raison de son absence. Même Don Garber, le patron de la MLS, l’a reconnu. Cette décision est «très difficile à prendre.»

La suite après cette publicité

«Messi est très contrarié»

Messi et Alba sont donc suspendus pour le match de samedi et là aussi, tout le monde s’est tiré une balle dans le pied. Il s’agit d’un choc contre Cincinnati, soit le leader du championnat (l’Inter Miami est 5e à 7 points mais avec trois matchs en moins). «Je sais que Lionel Messi adore cette ligue. Je ne pense pas qu’il y ait un joueur qui ait fait plus pour la MLS que lui. Je comprends, respecte et admire pleinement son engagement envers l’Inter Miami, et je respecte sa décision», a poursuivi Garber pour mieux s’excuser. Malgré cela, la star est furieuse à en croire son club.

«Il est très contrarié, extrêmement contrarié aujourd’hui, comme prévu», assure Jorge Mas, l’actionnaire majoritaire de l’Inter Miami en guise de réponse. Il met même en doute l’avenir de la star argentine aux États-Unis, alors qu’il est en pleine négociation pour sa prolongation. «J’espère que cela n’aura pas de conséquences à long terme. Cela pourrait-il avoir un impact sur la perception qu’ont les joueurs du fonctionnement de la ligue ? Absolument», rétorque-t-il, appelant à changer cette règle qui ne satisfait pas grand monde.

La suite après cette publicité

Un changement de règle à venir ?

Messi et Alba « veulent être dans la compétition, ils veulent jouer. C’est pour ça qu’ils sont là : pour jouer et gagner. Ils comprennent l’importance du match de samedi soir. La réaction était donc exactement celle à laquelle on pouvait s’attendre de la part de deux joueurs compétitifs qui ne comprennent pas la décision, qui ne comprennent pas pourquoi le fait de ne pas participer à un match amical entraîne directement une suspension. La règle est ce qu’elle est, mais ils ne la comprennent pas… Je pense que la sanction pour cette règle est carrément draconienne.»