MLS : Leo Messi et Jordi Alba sanctionnés pour avoir snobé le All-Star Game

Aux États-Unis, même en matière de soccer, on ne plaisante pas avec le All-Star Game. Leo Messi et Jordi Alba l’ont appris à leurs dépens. La Pulga était évidemment l’une des grandes attractions de ce rendez-vous traditionnel dans la culture sportive nord-américaine. Avec son coéquipier, l’Argentin a tout simplement snobé cette rencontre qui devait opposer une sélection des meilleurs joueurs de MLS contre ceux du championnat mexicain. La raison invoquée ? Un besoin de repos. La raison passe assez mal, d’autant que Messi est régulièrement laissé au repos par Javier Mascherano. Sauf que le règlement prévoit une sanction contre ceux qui ne se présentent pas au All-Star Game.

L’octuple Ballon d’Or n’y échappe pas. Il sera suspendu pour le choc contre Cincinnati samedi soir en compagnie d’Alba. «Conformément aux règles de la ligue, tout joueur qui ne participe pas au match des étoiles sans l’accord préalable (de la MLS) n’est pas autorisé à disputer le prochain match de son club», a justifié la MLS dans un communiqué. Le patron de la ligue a tout de même reconnu que cette décision avait été «très difficile à prendre», avant de brosser la star dans le sens du poil. «Je sais que Lionel Messi adore cette ligue. Je ne pense pas qu’il y ait un joueur qui ait fait plus pour la MLS que lui. Je comprends, respecte et admire pleinement son engagement envers l’Inter Miami, et je respecte sa décision.»