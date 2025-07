Lionel Messi est au cœur d’un énorme scandale aux Etats-Unis

Depuis son arrivée à l’Inter Miami à l’été 2023, Lionel Messi enchaîne les performances marquantes, et la saison 2025 de la MLS ne fait pas exception. Auteur de douze à seize buts en 17 matchs de saison régulière selon les bilans, il a notamment inscrit un cinquième doublé consécutif, égalant des records de la ligue. Il a été désigné à plusieurs reprises « Joueur de la semaine » pour ses prestations impressionnantes, dont un match historique avec six contributions (un but et cinq passes décisives), établissant de nouveaux standards en MLS. Ces performances, combinées à son leadership hors du terrain, ont fait de Messi une figure centrale dont l’impact dépasse les frontières sportives, dynamisant l’intérêt pour la MLS aux États-Unis et à l’international. Plus récemment, la Pulga a porté son équipe jusqu’en 8e de finale la Coupe du Monde des Clubs avant de chuter face au PSG.

Le 23 juillet 2025, Austin accueillera le prestigieux All-Star Game de la MLS à Q2 Stadium, opposant une sélection des meilleurs joueurs de la MLS à une équipe All-Star de la Liga MX. Cet affrontement fait partie d’un partenariat renouvelé entre les deux ligues, qui inclut également le Leagues Cup et la Campeones Cup. La semaine sera ponctuée de plusieurs temps forts : un Skills Challenge opposant dix stars de chaque championnat le 22 juillet, une grande célébration festive gratuite sur les rives d’Austin avec animations et musique live, et un programme de communauté et de promotion autour du soccer. Le match sera diffusé en direct via le MLS Season Pass sur Apple TV en anglais, espagnol et français, garantissant une portée mondiale à cet événement symbolique de la rivalité nord-américaine. Un événement traditionnel et très populaire dans les sports américains que Lionel Messi va peut-être louper.

Une absence remarquée au All Star-Game ?

Les fans de la MLS ont massivement voté pour Lionel Messi dans l’équipe All‑Star, emmenant Inter Miami à figurer parmi les attractions majeures du match contre le meilleur de la Liga MX. Beaucoup ont acheté des billets très chers — entre 193$ et plus de 800$ sur le marché secondaire — pour avoir la chance unique de le voir briller. Lorsqu’un joueur annoncé comme la star du spectacle risque de ne pas jouer, cela engendre un sentiment d’attrapé‑par‑dessus en trompe-l’œil. Selon les informations de ESPN, des fans se sentent trahis, en particulier après avoir dépensé une somme importante pour l’événement : « les joueurs sont convoqués, j’aimerais qu’ils puissent se reposer, mais ce n’est pas à moi de décider. Je sais l’importance du All Star Game, et à ma connaissance, le club n’a pas encore pris de décision, tout se déroule normalement. Concernant les blessures, je ne suis pas un spécialiste. Cela m’inquiète clairement, car au final, l’équipe a souffert de nombreuses blessures musculaires tout au long de la saison ». L’entraîneur Javier Mascherano a clairement indiqué que, bien qu’il respecte la sélection de Messi, il préférerait qu’il prenne du repos en plein milieu de la saison régulière.

Les critiques s’ajoutent à un historique de gestion ultra-prudente du temps de jeu de Messi, qui joue habituellement moins de la moitié des matches de saison chez Miami — à peine 55 % des rencontres en 2024 : « L’intensité des matchs que nous avons disputés, surtout ces derniers mois et demi, a été très élevée. Mais il faut aussi trouver une explication, s’améliorer et essayer d’éviter cela, car l’équipe se dégrade progressivement avec les blessures.». Bien sûr, cette stratégie vise à préserver sa condition physique pour les matchs cruciaux, mais pour les fans de la MLS et de l’All‑Star Game, c’est une désillusion : ils n’ont pas simplement payé pour voir l’événement, mais pour voir Messi jouer. Cette logique de « football business » laisse un arrière-goût amer, avec une impression que l’enjeu commercial prime sur la « magie » sportive qu’il incarnait. À quelques jours du coup d’envoi de l’All-Star Game 2025 à Austin, tous les regards restent braqués sur Lionel Messi. Jouera, jouera pas ? L’incertitude plane toujours autour de sa participation, et le silence d’Inter Miami n’aide en rien à calmer les esprits. En coulisses, la grogne monte parmi les supporters, déjà frustrés par les précédents forfaits ou absences partielles du joueur lors de tournées ou de matchs-clés. Pour beaucoup, sa présence sur la pelouse de Q2 Stadium n’est pas une option mais une promesse implicite — celle de voir la légende argentine honorer l’événement qu’il incarne plus que quiconque. Reste à savoir si cette attente sera comblée… ou transformée en nouvelle déception.