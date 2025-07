OL : encore un départ imminent !

Encore un départ qui se précise à l’Olympique Lyonnais. Après Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada et dernièrement Lucas Perri à Leeds United, l’Olympique Lyonnais est attaqué de partout. Conscientes de la situation économique compliquée du club rhodanien, les écuries européennes n’hésitent pas à venir faire leurs courses au Groupama Stadium pour renforcer leur effectif.

La suite après cette publicité

Et le prochain en date pourrait être Malick Fofana, pas contre de rester à l’OL, mais qui ne sera pas retenu en cas de belle offre. Mais ce n’est pas tout, puisque la presse anglaise annonçait, ce mardi matin, un intérêt de la part d’Everton pour Ainsley Maitland-Niles (27 ans). Le profil du latéral polyvalent est très apprécié par David Moyes, le manager des Toffees, et l’Anglais pourrait se laisser convaincre.

La suite après cette publicité

Caleta-Car n’entrait plus dans les plans de l’OL

Cependant, Fabrizio Romano informe qu’un autre départ est très proche d’être bouclé à l’OL. Il s’agit de Duje Caleta-Car (28 ans). La Real Sociedad, désireuse d’enrôler un nouveau renfort défensif, s’est intéressé à la situation de l’international croate et a rapidement avancé, puisque l’écurie basque est sur le point de le signer. Le défenseur de 28 ans finaliserait déjà son transfert vers le club de Liga.

Utilisé à 28 reprises toutes compétitions confondues, le Croate a été titulaire à 23 reprises la saison dernière, avant de perdre sa place sous les ordres de Paulo Fonseca. Comme nous l’avions déjà révélé, Caleta-Car n’entrait plus dans les plans des Rhodaniens, qui l’ont placé sur la liste des transferts. Son départ permettra à l’OL de libérer de la masse salariale et de poursuivre son mercato, alors qu’un gardien de but, un milieu de terrain et un ailier sont espérés d’ici fin août.