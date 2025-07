Everton rêve d’enrôler un cadre de l’Olympique Lyonnais

Le mercato de l’Olympique Lyonnais continue de surprendre. Du côté des arrivées, les Gones ont bouclé pour l’instant les signatures de l’ailier Afonso Moreira et du défenseur Ruben Kluivert et dernièrement, on apprenait que la troisième recrue lyonnaise serait finalement Nicolas Tagliafico, qui s’est mis d’accord pour signer un nouveau contrat de deux ans. L’Argentin avait quitté l’OL a l’expiration de son bail en juin dernier. Et au niveau des départs, il y a encore plusieurs prétendants.

Après Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada et dernièrement Lucas Perri à Leeds United, l’Olympique Lyonnais est attaqué pour Malick Fofana et les chances de le voir rester restent maigres. Avant la fin de l’été, les Gones vont donc devoir trouver un nouveau gardien de but, boucler l’arrivée d’un milieu de terrain alors que les discussions se poursuivent avec Pierre Lees-Melou (Brest) et enrôler un nouvel ailier. Un sacré travail pour le directeur technique Matthieu Louis-Jean et ses équipes, alors que Lyon continue d’être attaqué sur le marché.

La Premier League le veut

Et un nouveau nom vient d’émerger du côté de la Premier League. Selon les informations de Sky Sports, Everton s’intéresserait à Ainsley Maitland-Niles. Le profil du latéral polyvalent est très apprécié par David Moyes, le manager des Toffees, qui pense que son expérience en Premier League pourrait être cruciale pour Everton, qui cherche à se reconstruire cet été. L’ancien d’Arsenal a disputé 43 rencontres la saison dernière, pour huit buts inscrits, et reste encore sous contrat pour deux saisons avec l’OL.

Le média anglais précise que le joueur polyvalent de 27 ans serait ouvert à un retour en Premier League, bien que d’autres clubs européens soient intéressés. En février dernier, nous avions déjà révélé qu’une offre en provenance de Galatasaray avait été refusée par les Gones. Reste à savoir quelle sera la position lyonnaise pour cet été, alors que Maitland-Niles participe actuellement au stage de pré-saison de l’OL du côté de l’Autriche. L’OL va devoir faire des choix.