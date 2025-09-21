Fenerbahçe : Marco Asensio buteur après seulement 3 minutes

Débuts parfaits pour Marco Asensio du côté de Fenerbahçe. Parti cet été du Paris Saint-Germain de manière définitive du côté de la formation turque, l’ailier espagnol de 29 ans s’est déjà mis en évidence. Entré 7 minutes contre Trabzonspor le 14 septembre dernier, il a cette fois connu sa première titularisation contre Kasimpasa.

Si son équipe à concéder un match nul 1-1, l’international espagnol a montré un joli visage puisqu’il a marqué dés trois minutes de jeu. Une première titularisation encourageante pour le natif de Palma de Majorque.