Süper Lig

Fenerbahçe : Marco Asensio buteur après seulement 3 minutes

Par Aurélien Macedo
Marco Asensio à l'échauffement avec le PSG @Maxppp
Kasımpaşa 1-1 Fenerbahce

Débuts parfaits pour Marco Asensio du côté de Fenerbahçe. Parti cet été du Paris Saint-Germain de manière définitive du côté de la formation turque, l’ailier espagnol de 29 ans s’est déjà mis en évidence. Entré 7 minutes contre Trabzonspor le 14 septembre dernier, il a cette fois connu sa première titularisation contre Kasimpasa.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇹🇷#SuperLig
😬 Fenerbahce accroché par Kasimpasa 1-1 !
😎 Premier match pour Marco Asensio avec les Canaris et premier but... en 3 minutes !
💥 Hajradinovic a égalisé, Cafu a été expulsé !
Si son équipe à concéder un match nul 1-1, l’international espagnol a montré un joli visage puisqu’il a marqué dés trois minutes de jeu. Une première titularisation encourageante pour le natif de Palma de Majorque.

