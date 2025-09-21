Liga : Elche s’impose contre Oviedo

Ce dimanche, Elche devait confirmer son bon début de saison à domicile contre le Real Oviedo. Finalement, la sensation du début de saison en Liga a enchaîné avec un nouveau succès sur la plus petite des marges.

André Silva, diabolique en ce début de saison, a ouvert le score rapidement et a inscrit son deuxième but de la saison. Le score n’a plus évolué et Elche grimpe à la cinquième place au classement.