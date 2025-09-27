Menu Rechercher
Commenter 11

Ajaccio forfait en Coupe de Corse pour faute de joueurs licenciés

Par Allan Brevi
1 min.
Le stade de l'AC Ajaccio @Maxppp

Rien ne va plus pour l’AC Ajaccio. Relégué en Régional 2 à l’issue de la saison dernière et exclu de toutes les compétitions nationales, le club corse a dû déclarer forfait en Coupe de Corse, faute de joueurs licenciés disponibles pour affronter Sotta ce dimanche. Un forfait qui coûte 500 euros d’amende au club et qui illustre la crise profonde dans laquelle l’ACA est plongé, trois ans seulement après avoir évolué en Ligue 1. Andy Delort a d’ailleurs signé dans le club de ses débuts pour apporter son expérience.

La suite après cette publicité
Perfettu
N'ayant pas assez de joueurs licenciés pour pouvoir jouer, l'AC Ajaccio déclare forfait en Coupe de Corse...
Voir sur X

À ces difficultés sportives s’ajoute une interdiction de recrutement imposée par la FIFA depuis le 11 juillet, dans le cadre de l’affaire Belaïli. L’international algérien réclame 380 000 euros au club corse en s’appuyant sur un protocole d’accord contesté, jugé « faux » par les dirigeants. Ces derniers dénoncent une escroquerie et ont saisi la justice. Une période noire qui assombrit sérieusement l’avenir du club ajaccien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ajaccio
Andy Delort

En savoir plus sur

Ajaccio Logo Ajaccio
Andy Delort Andy Delort
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier