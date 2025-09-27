Ajaccio forfait en Coupe de Corse pour faute de joueurs licenciés

Rien ne va plus pour l’AC Ajaccio. Relégué en Régional 2 à l’issue de la saison dernière et exclu de toutes les compétitions nationales, le club corse a dû déclarer forfait en Coupe de Corse, faute de joueurs licenciés disponibles pour affronter Sotta ce dimanche. Un forfait qui coûte 500 euros d’amende au club et qui illustre la crise profonde dans laquelle l’ACA est plongé, trois ans seulement après avoir évolué en Ligue 1. Andy Delort a d’ailleurs signé dans le club de ses débuts pour apporter son expérience.

À ces difficultés sportives s’ajoute une interdiction de recrutement imposée par la FIFA depuis le 11 juillet, dans le cadre de l’affaire Belaïli. L’international algérien réclame 380 000 euros au club corse en s’appuyant sur un protocole d’accord contesté, jugé « faux » par les dirigeants. Ces derniers dénoncent une escroquerie et ont saisi la justice. Une période noire qui assombrit sérieusement l’avenir du club ajaccien.