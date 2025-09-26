Pourquoi le promu Elche est l’équipe à la mode en Liga

Les 10 dernières années ont été plutôt compliquées pour les supporters d’Elche. Il y a dix ans justement, le club était relégué administrativement de Liga suite à des problèmes financiers et des salaires impayés, allant jusqu’à sombrer en troisième division deux ans plus tard. Peu à peu, les Ilicitanos ont réussi à se refaire et ont même retrouvé la première division en 2020, qu’ils quitteront par la suite en 2023. En somme, la trajectoire d’un club comme Elche n’est pas différente de celle de beaucoup de clubs de villes moyennes de province en Espagne, capables de quelques coups de temps en temps, mais qui sont habitués à jouer le bas du tableau de la première division et les premières places en deuxième division.

La suite après cette publicité

Propriété du célèbre agent argentin Christian Bragarnik, qui a géré la fin de carrière de Diego Maradona et s’occupe aussi de bon nombre de joueurs comme Lisandro Martinez (MU), le Elche CF a réellement frôlé la mort, et c’est lors du rachat du club en 2019 et grâce à un plan d’austérité conséquent qu’il a pu sortir la tête de l’eau. En février dernier, le club a annoncé avoir réglé sa dette de 47 millions d’euros, 12 ans avant l’échéance initialement prévue dans les négociations avec les autorités espagnoles. Derrière, Bragarnik a pu reconstruire sur des bases saines, avec des réussites, et des erreurs, mais le tournant qui explique le nouveau succès d’Elche en ce moment remonte à l’été 2024. C’est là que le club a misé sur un certain Eder Sarabia (44 ans) pour le poste d’entraîneur. Un nom qui ne dira peut-être rien au grand public, mais qui rappellera des souvenirs aux fans du FC Barcelone, puisqu’il était l’adjoint de Quique Setién sur le banc blaugrana en 2020, comme il l’avait été au Betis et à Las Palmas.

Elche, référence mondiale

Et comme Setién, sa philosophie de jeu s’inspire énormément des travaux de Johan Cruyff. Une équipe pro-active, tournée vers l’attaque, qui prend des initiatives et où les joueurs ont de la liberté tant qu’ils ne sortent pas du cadre collectif. Peut-être moins radical dans sa philosophie de jeu que certains des autres entraîneurs qui s’inscrivent en disciples du Néerlandais, Sarabia sait aussi bâtir des équipes solides derrière. Après six journées de Liga, Elche n’a toujours pas perdu et n’a encaissé que 5 buts, ce qui est remarquable pour un promu ayant affronté des formations comme l’Atlético et le Betis qui plus est. Surtout, le promu pointe à une surprenante 5e place de Liga. Au delà de son jeu, si Eder Sarabia a un capital sympathie assez élevé de l’autre côté des Pyrénées, c’est aussi parce que c’est un sacré client en conférence de presse. Il ne garde jamais sa langue dans sa poche, et avait par exemple fait rire beaucoup de monde l’an passé lorsqu’il avait affirmé sans trembler, en conférence de presse, qu’Elche était « une référence mondiale en termes de jeu ». Ceux qui rigolaient alors, quand l’équipe était en D2, rigolent peut-être moins aujourd’hui.

La suite après cette publicité

Sarabia est un entraîneur qui s’exprime via ses réseaux sociaux, et surtout, qui n’hésite pas à expliquer ses choix sportifs et à détailler ses plans de jeu devant les journalistes. Ce qui est rare, et donc très apprécié. Autre statistique assez étonnante : Elche est la quatrième équipe ayant le plus de possession de balle moyenne en Liga. Là aussi, c’est inhabituel pour un promu, et ça témoigne de la volonté du staff technique de miser sur le jeu de position si cher aux Barcelonais. Et clairement, il ne s’agit pas d’une possession stérile, surtout que Sarabia, féru d’analyse vidéo, s’adapte aussi beaucoup à l’adversaire et son équipe a souvent des solutions quel que soit le plan de jeu de l’équipe en face. S’il le faut, Elche peut se convertir en une équipe jouant un jeu très direct, enchaînant les centres directement dans la surface rivale.

Une saison tranquille ?

Sarabia a donc réussi à bâtir une équipe joueuse et solide sans forcément avoir d’énormes moyens. Certes, le secteur offensif est plutôt clinquant pour un promu, avec l’international portugais André Silva, Rafa Mir qui a vadrouillé en Liga ces dernières années et l’ancien espoir du Real Madrid Alvaro Rodriguez. On retrouve aussi deux joueurs prêtés par le Barça que sont Héctor Fort et Iñaki Peña, mais on ne peut pas dire qu’il compte sur un effectif particulièrement qualitatif. Aleix Febas et Rodrigo Mendoza, deux milieux de terrain plutôt amis avec le ballon, ou l’ailier German Valera sont aussi des joueurs intéressants ; toujours est-il que Levante, autre promu, a par exemple de bien meilleurs joueurs sur le papier. Mais la force de Sarabia, proche des joueurs, c’est d’avoir réussi à fédérer tout le monde autour d’une idée commune et d’avoir donné une véritable âme à l’équipe et au club.

La suite après cette publicité

Elche est donc l’équipe à la mode de l’autre côté des Pyrénées. Pour combien de temps encore ? Forcément, il est difficile d’imaginer les Ilicitanos terminer la saison dans le haut du tableau, et les défaites tomberont tôt ou tard. En revanche, ce qui est sûr, c’est que Sarabia et ses troupes ne trahiront pas leurs principes et tout indique qu’aux côtés du Celta ou du Betis, Elche fera partie des équipes les plus agréables à voir jouer hors gros club. Bien que fanatique de la philosophie du Barça, le coach des Franjiverdes n’hésite pas à s’approprier du fameux "match après match" de Diego Simeone, refusant de se projeter vers l’avenir et prenant les matchs les uns après les autres, sans se fixer d’objectifs autres que le maintien. Au vu de ce qu’on a pu apercevoir jusqu’ici, conserver sa place en Liga pour la saison prochaine risque d’être un challenge très abordable pour Elche…