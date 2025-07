Nouveau rebondissement pour l’avenir de Vinicius Jr, l’OM s’enflamme pour l’arrivée d’une recrue record

Florentino Pérez monte au front

Vinicius Jr n’en finit plus de faire parler. Alors que des rumeurs en Espagne indiquaient qu’il était à vendre, le message est tout autre aujourd’hui.« Florentino entre en scène» peut-on lire dans Sport. Le président du Real Madrid va s’impliquer personnellement dans le dossier et veut le prolonger jusqu’en 2030 afin d’en faire le pilier du projet avec Mbappé. Il est intransférable ajoute Mundo Deportivo. Un nouveau rebondissement de taille alors qu’on s’attendait à voir l’Arabie saoudite s’attaquer à l’ailier brésilien. Reste à savoir si les deux parties vont trouver un terrain d’entente. On rappelle que les négociations coincent en raison des exigences salariales du joueur.

Transfert record pour l’OM

L’OM frappe un grand coup sur le mercato. Comme révélé en exclusivité, l’accord est total pour le transfert d’Igor Paixao, ailier du Feyenoord. Véritable feuilleton ces dernières semaines, le club phocéen va bien arracher le joueur des griffes de la Premier League avec une offre à hauteur de 35 M€ bonus compris. Après une offre initiale à 16 M€, puis une deuxième à 28, l’OM a décidé de faire les efforts pour en faire la recrue la plus chère de l’histoire du club devant Vitinha. «Paixao, le gros coup de l’OM» indique même La Provence concernant le transfert du brésilien, auteur de 16 buts et 10 passes décisives en Eredivisie la saison dernière.

La bombe de Pep Guardiola

On passe en Angleterre avec la bombe lâchée par Pep Guardiola hier, son poste à Manchester City pourrait bien être le dernier. C’est d’ailleurs ce que met le Daily Express en Une de ses pages Sport. L’entraîneur espagnol souhaite faire une pause dans son travail d’entraîneur après 15 années intenses au quotidien. «Laissez moi tranquille» placarde le Mirror Sport, on avait vu Pep dans un état mental assez alarmant lors des déboires de son équipe la saison dernière, peut-être est-il venu le temps de se retirer du monde du football après plus de 15 ans de domination en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre.