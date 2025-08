Mercato : Lionel Messi a fait son choix

L’Inter Miami, le FC Barcelone et Al-Hilal. A l’été 2023, ces trois clubs étaient en lice pour accueillir Lionel Messi, en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Le choix du cœur de l’Argentin était de retourner au Barça, là où il a tout connu. Mais les finances des Culés n’ont pas permis son retour. Ce qui n’était pas un problème pour le club saoudien, qui n’avait pas les faveurs de l’épouse du joueur. La franchise de MLS a finalement réuni toutes les conditions pour qu’il signe. Depuis près de deux ans maintenant, le champion du monde 2022 évolue donc en Floride, où certains de ses amis ont également signé à l’image de Jordi Alba, Sergio Busquets ou plus récemment Rodrigo De Paul.

La suite après cette publicité

Le club américain fait tout pour chouchouter sa star. Malgré tout, elle a été contrariée ces dernières semaines. En effet, la Major League Soccer a décidé de le suspendre un match, ainsi qu’Alba, pour avoir séché le All Star Game. Jorge Mas, l’actionnaire majoritaire de l’Inter Miami, a d’ailleurs laissé entendre que cette décision pourrait avoir un impact «sur la perception de Messi sur la ligue et sur ses règles». Ce qui n’est pas une bonne nouvelle puisque l’ancien du Barça arrive en fin de contrat le 31 décembre 2025. Pour ne rien arranger, ESPN Argentina a révélé il y a quelques semaines que l’octuple Ballon d’Or envisageait de rejoindre un club d’un calibre supérieur afin de se préparer pour la Coupe du Monde 2026, sa dernière grande compétition avec l’Albiceleste.

La suite après cette publicité

Messi reste et plus longtemps que prévu

Dans la foulée, Marca a assuré que Lionel Messi préférait plutôt poursuivre l’aventure avec Miami, club avec lequel il veut remporter la Major League Soccer et inaugurer le nouveau stade. Une source au sein de la franchise américaine avait confirmé des discussions entre les dirigeants et le clan Messi pour avancer ensemble main dans la main. Mais le média ibérique a précisé toutefois qu’aucun accord n’avait été trouvé à l’heure actuelle. Ce vendredi, Catalunya Radio fait de nouvelles révélations sur ce dossier. Et les dernières informations ont de quoi donner le sourire aux amoureux de l’Inter Miami. En effet, le média catalan indique que Lionel Messi va bien poursuivre l’aventure aux Etats-Unis.

Alors que beaucoup l’imaginaient partir ou prolonger d’une année pour se préparer pour le Mondial 2026, l’Argentin prévoit de rester bien plus longtemps. En effet, il est sur le point de parapher un nouveau contrat jusqu’en 2028. Il aura donc 41 ans quand son bail, qui pourra être révisé d’année en année, arrivera à son terme. La Pulga pourra d’ailleurs décider de résilier son contrat quand il le souhaite. De son côté, Miami pourra en faire de même. Mais si aucune des deux parties n’exerce cette option, elles avanceront ensemble jusqu’en décembre 2028. La nouvelle devrait être annoncée dans les prochaines semaines. De quoi donner le sourire à Lionel Messi, dont beaucoup se doutaient qu’il allait rester après l’arrivée de son ami Rodrigo De Paul en Floride.