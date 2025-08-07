Lucas Chevalier a accepté une décision pour venir au PSG

Lucas Chevalier sera le prochain gardien du PSG. Un accord a été trouvé avec le LOSC autour de 40 M€, plus 15 M€ de bonus. Il devrait être disponible pour affronter Tottenham mercredi prochain en Supercoupe d’Europe et devra accepter de cohabiter avec Giangluigi Donnarumma, lequel est loin d’être parti à un an de la fin de son contrat.

La suite après cette publicité

C’est d’ailleurs l’une des conditions qu’il a fixées avant de venir dans la capitale. Selon L’Equipe, il n’aurait pas donné son feu vert s’il avait eu la certitude que son futur concurrent italien resterait au club cette saison. Le PSG cherche toujours à faire partir Donnarumma mais plus le temps passe, et plus le gardien, dans la meilleure période de sa carrière, ne semble pas être sur le départ.