Les deux grosses boulettes de l’Atlético

Lundi, Alex Baena a été présenté comme nouveau joueur de l’Atlético de Madrid. Mardi, c’était au tour de Thiago Almada de faire face à la presse. Matteo Ruggeri et Johnny Cardoso ont enchaîné hier. Hier, c’était à David Hancko et Marc Pubill de passer face à la presse. Et visiblement, c’étaient les présentations de trop pour les Colchoneros, qui ont enchaîné les boulettes comme l’explique Marca.

La première est venue du président Enrique Cerezo. Comme le veut la tradition, il a eu quelques mots pour chacune des recrues avant de le leur laisser la parole. Au moment de présent Pubill, il a commis une grosse erreur en annonçant qu’il avait remporté la médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Il avait gagné la médaille d’or avec l’Espagne aux Jeux Olympiques. Plus tard, le traducteur s’est aussi emmêlé les pinceaux. Il a traduit une déclaration de David Hancko en assurant que le joueur est heureux de porter le maillot du Real Madrid, alors que la recrue faisait référence à l’Atlético.