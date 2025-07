Manchester United se fait recaler dans tous les sens

Cet été, Manchester United veut faire peau neuve. Même si Sir Jim Ratcliffe est près de ses sous, les pensionnaires d’Old Trafford ont déjà lâché près de 150 M€ pour s’offrir Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Ce dernier est arrivé hier chez les Red Devils. Mais ce mardi, le Daily Mail explique que les dirigeants mancuniens sont fâchés contre Brentford, qui leur a mené la vie dure durant les très longues négociations. Ils n’ont pas apprécié notamment que les Bees fassent pression sur le joueur afin qu’il baisse son salaire pour sceller son arrivée ou bien qu’il signe à Tottenham à la place.

La suite après cette publicité

C’est à présent de l’histoire ancienne, même si MU ne garde pas un très bon souvenir de ses échanges avec Brentford. Les Red Devils connaissent également de grandes difficultés sur d’autres dossiers. Ils enchaînent même les refus. Ce mardi, The Athletic explique que l’écurie entraînée par Ruben Amorim veut encore se renforcer à plusieurs postes. Un attaquant, un gardien et un milieu de terrain défensif sont notamment espérés. Il faudra dégraisser pour augmenter le budget dédié au mercato mais surtout convaincre des joueurs de venir. Et ce n’est pas gagné.

La suite après cette publicité

Plusieurs refus pour MU

Le média anglais révèle que MU a tenté sa chance la semaine dernière pour l’attaquant tricolore Hugo Ekitike. Mais les dirigeants se sont réveillés trop tard, puisque le joueur de l’Eintracht Francfort était déjà entré dans la phase finale des négociations avec Liverpool. Un club qu’il va rejoindre dans les prochaines heures pour six ans. Manchester United a ensuite contacté Viktor Gyökeres. Un élément que connaît très bien Amorim, qui l’a dirigé au Sporting CP. Mais là encore, les Red Devils ont été éconduits. Le joueur a fait savoir qu’il veut rejoindre Arsenal. Encore raté.

Pour le poste de gardien, le club de Premier League a coché le nom d’Emiliano Martinez. De nouvelles discussions se sont d’ailleurs tenues durant le week-end entre toutes les parties. Mais le Daily Mail précise que l’offre de MU, à savoir un prêt, a été accueillie avec incrédulité et a été immédiatement repoussée par Aston Villa. Les Villans réclament un peu plus de 46 M€ pour leur gardien sous contrat jusqu’en 2029. Un prix qui refroidit Man U. Un club qui va devoir trouver de meilleurs arguments pour arriver à ses fins.