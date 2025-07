Manchester City : Rayan Cherki annonce déjà du lourd

2025, une année qui restera gravée pour Rayan Cherki. Au mois de juin, le jeune joueur de 21 ans été convoqué pour la première fois en équipe de France A après avoir bouclé sa meilleure saison sous le maillot frappé du lion. En effet, il a marqué 13 buts et délivré 21 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues. Élu meilleur dribbleur de la Ligue 1, il a aussi été sacré meilleur passeur du championnat de France et de la Ligue Europa. Pour toutes ces raisons et certainement d’autres, Didier Deschamps l’a sélectionné avec les Bleus. Un choix qu’il n’a pas regretté puisque le natif de Lyon a marqué un joli but face à l’Espagne. Il a terminé son premier rassemblement avec un bilan de deux apparitions, une titularisation et donc un but.

La suite après cette publicité

Des Bleus aux Skyblues

Quelques jours après, Cherki s’est envolé pour l’Angleterre afin de boucler son transfert à Manchester City. Les Skyblues ont déboursé «un montant de 42,5M€ dont 6M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.» À peine le temps de prendre la pose sous ses nouvelles couleurs que le jeune homme qui va fêter ses 22 ans au mois d’août a embarqué dans un avion avec le reste du groupe mancunien. Direction les États-Unis afin de participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Un tournoi durant lequel il a pris ses marques sur le terrain comme en dehors, lui qui a reçu des critiques comme de bons commentaires de la part des supporters et des médias. Au final, il est apparu à 4 reprises, pour un bilan d’un but et d’une passe décisive.

La suite après cette publicité

Après ces semaines intenses, il a profité de quelques jours de vacances bien mérités. Il en a profité aussi pour faire un crochet par Lyon afin d’aller rendre visite à son club formateur. Ce vendredi, Rayan Cherki a donné une interview au magazine officiel des Cityzens. L’occasion d’en dire plus sur lui. « C’est mon père qui m’a tout appris, donc je dirai que la fondation est mon père. Il est mon inspiration et m’a appris ce qu’étaient vraiment la résilience et la détermination, ce qui était nécessaire pour atteindre le sommet. Donc c’est lui et personne d’autre.» Il a aussi évoqué l’influence du foot de rue. «Cela ne fait pas partie de mon ADN. C’est mon ADN. J’ai appris à jouer au football dans la rue, dans les cités, sur le béton. C’est donc naturellement mon ADN, et je n’en changerai jamais.»

Un style pour enflammer l’Angleterre

Il poursuit : «cela apporte un style différent. Nous savons que de tels joueurs sont plus rares de nos jours. Il faut donc préserver, peaufiner et améliorer ce style chaque jour. La spontanéité est dans mon ADN. Il s’agit de ne pas calculer ce que l’on fait. C’est une qualité que nous avons. Il y a tellement de qualités dans l’ADN du football de rue. Si je les énumérais toutes, on en serait encore là demain ! (…) Je suis quelqu’un qui veut donner du plaisir, qui essaie de faire de belles choses avec le ballon tout en restant efficace. J’aime dribbler et jouer avec joie. Ça se ressent à chaque match. Je me donne à fond pour l’équipe et j’essaie de faire plaisir à mes coéquipiers et aux spectateurs.»

La suite après cette publicité

Cherki ajoute : «je veux prendre du plaisir sur le terrain, donner du plaisir aux autres et ramener un peu du football que je pratiquais autrefois. Mon style est simple. J’aime jouer avec le ballon, réaliser des gestes techniques et aider mes coéquipiers. Je suis là pour rendre les gens heureux, et c’est très important pour moi. Je préfère jouer en tant que numéro 10, mais pour l’instant, je veux juste jouer. L’endroit où je suis sur le terrain n’est pas important, je veux juste être sur le terrain et aider l’équipe à gagner. Plus les ambitions sont grandes, plus on se sent obligé de placer la barre très haut et de travailler dur pour l’atteindre. Je n’ai donc aucune limite.»

Il promet de régaler Haaland

Ce qui devrait plaire aux supporters anglais mais aussi à Pep Guardiola. «Je suis mon plan et j’espère atteindre mes objectifs un jour. Je pense être prêt car je suis constamment en train de regarder des matches de Premier League et, pour moi, la Premier League est le meilleur championnat du monde (…) Pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde et je pense qu’il est le meilleur entraîneur de l’histoire. Je suis heureux de jouer pour lui.» Mais il n’est pas le seul qu’il est content de découvrir chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Durant le voyage aux États-Unis, on a pu découvrir qu’une "bromance" était née avec Erling Haaland. Les deux joueurs semblent bien s’apprécier.

La suite après cette publicité

Ce qui les aidera sur les terrains de Premier League et d’Europe. Interrogé au sujet de l’international norvégien, le footballeur formé à l’OL a confié : «on sait que quand je suis dans le coup, je ne me retiens pas. Je suis donc ravi d’essayer de l’aider à marquer encore plus de buts, car je suis convaincu qu’il en marquera beaucoup lorsque je lui donnerai les passes. Je suis également impatient de jouer un match à l’Etihad devant nos fans avec mes coéquipiers. Je suis prêt.» Vous l’aurez compris, Rayan Cherki a des fourmis dans les jambes et a hâte de poursuivre son histoire avec Manchester City. Il sera l’un des joueurs à suivre cette saison de l’autre côté de La Manche.