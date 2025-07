Le Paris FC a trouvé un accord avec Benjamin André !

Le Paris FC accélère sur ce marché des transferts. Tout juste promu en Ligue 1, le club fraîchement racheté par Red Bull et la famille Arnault veut faire son mercato en Ligue 1 pour s’assurer de l’expérience. Dernièrement, le PFC a ainsi officialisé l’arrivée de Moses Simon en provenance de Nantes et celle de Noah Sangui en provenance de Reims. Mais ce n’est pas tout.

Comme nous vous le révélions dernièrement, la direction francilienne visait également le profil de Benjamin André, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le LOSC. Séduit par le profil du milieu de 34 ans, le Paris FC avait ainsi formulé une offre au principal concerné. Une offensive qui a d’ailleurs porté ses fruits…

Pas encore d’accord entre les clubs

Selon les dernières informations de RMC Sport, Benjamin André s’est, en effet, mis d’accord avec les dirigeants du Paris FC sur un contrat de trois ans. Une sacrée avancée pour le club francilien, bien que rien ne soit encore signé puisque le joueur est suivi par d’autres clubs et réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière.

Une chose est sûre, si le Paris FC venait à trouver un terrain d’entente avec le LOSC, il s’agirait là-encore d’un sacré coup réalisé par les hautes sphères du PFC. Auteur de 24 buts et 29 passes décisives en 438 matches de Ligue 1, l’ancien joueur d’Ajaccio et du Stade Rennais est un habitué de l’élite du football français. Une expérience plus que jamais indispensable pour la formation entraînée par Stéphane Gilli…