Naples : la première sortie lunaire de Noa Lang

Arrivé cet été du PSV Eindhoven au Napoli, Noa Lang passe un nouveau cap dans sa carrière. L’ailier néerlandais de 26 ans qui est connu pour son franc-parler et sa grande confiance en soi s’est distingué lors de sa présentation avec une sortie comme il aime si bien les faire.

«Je pense que je suis un joueur dont on peut attendre beaucoup de dribbles, de passes décisives et de buts. Je pense que je suis un joueur pour lequel on vient au stade et qu’on aime regarder. D’abord, on est assis comme ça, et quand j’ai le ballon, on se lève pour me regarder. C’est comme ça que je me vois», a-t-il déclaré. De quoi déjà promettre de grosses attentes envers lui.