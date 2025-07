Strasbourg : une nouvelle vente à 20 M€ se dessine

En septembre 2023, l’Olympique Lyonnais a accueilli Diego Moreira sous la forme d’un prêt. Mais son passage entre Rhône et Saône n’a pas vraiment été à la hauteur de ses attentes, ni de celles des pensionnaires du Groupama Stadium. Utilisé à 9 reprises toutes compétitions confondues, il n’a pas marqué, ni délivré de passe décisive. Six mois après son arrivée, il a été renvoyé à Chelsea, afin de pouvoir libérer une place pour prêter Andrey Santos à Strasbourg. Un échec sur toute la ligne puisque personne n’y a vraiment trouvé son compte, surtout Diego Moreira.

Quelques mois plus tard, le footballeur âgé de 20 ans, qui avait fini la saison avec les U21 des Blues, a retrouvé la France. Cette fois-ci, il a posé ses valises en Alsace. Il a été vendu environ 8 M€ à Strasbourg, une écurie qui appartient au consortium BlueCo, qui a racheté Chelsea. Et ce choix a été le bon. Sous les ordres de Liam Rosenior, il a rayonné, lui qui a été aligné à 34 reprises toutes compétitions confondues dont 30 fois en tant que titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, il a fini l’année avec un bilan de 2 buts et 7 assists.

L’Atalanta pousse pour Diego Moreira

Au-delà des chiffres, cet élément polyvalent, qui s’est révélé au poste de latéral gauche, a surtout retrouvé la confiance et le plaisir. Ses performances ont d’ailleurs attiré l’attention de Rudi Garcia, nouveau sélectionneur de la Belgique. Passé par la sélection U15, il a ensuite joué avec l’équipe nationale portugaise entre les catégories U16 et Espoirs. Finalement, le natif de Liège est revenu avec les Diables Rouges, lui qui a été convoqué lors du dernier stage. Cette année 2025, Diego Moreira aura aussi un choix à faire pour son avenir.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec Strasbourg, il est courtisé cet été. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport évoque un fort intérêt de l’Atalanta Bergame. Cela fait quelques semaines que la Dea le drague. Mais l’écurie de Serie A a intensifié ses efforts pour signer cet élément prometteur dont la polyvalence et les capacités physiques sont appréciées en interne. Son profil correspond totalement à ce que veut le club pour répondre aux attentes d’Ivan Juric. Mais pour s’offrir Diego Moreira, l’Atalanta devra batailler. Selon la GdS, il faudra aligner 20 M€ et négocier avec Strasbourg et plus largement Chelsea et BlueCo pour le recruter.