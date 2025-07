NEOM veut signer deux internationaux français

NEOM veut bousculer l’ordre établi. Promu cette saison en Saudi Pro League après avoir écrasé son championnat, le club situé au bord de la mer Rouge déborde toujours plus d’ambitions. Ce n’est pas un hasard si le PIF en a fait sa propriété afin de l’installer aux côtés des mastodontes saoudiens que sont Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Alhi, tous également contrôlés par le Royaume.

Depuis le début du mercato, NEOM SC s’est justement affirmé comme l’un des grands animateurs du mercato local. Christophe Galtier est arrivé à la tête de l’équipe, tandis que Marcin Bulka, Alexandre Lacazette, Amadou Koné ou encore Saïd Benrahma ont tous rejoint l’effectif. Selon nos informations, d’autres visages bien connus du football européen, à l’image de l’international suisse Granit Xhaka ou du portier camerounais André Onana, sont ou ont également été courtisés (Tolisso l’était aussi).

NEOM pense à Disasi

A priori, NEOM n’envisage pas de s’arrêter là puisque L’Équipe croit savoir que la formation saoudienne souhaite désormais recruter Axel Disasi et Ismaël Doukouré. Des discussions auraient même été engagées avec BlueCo, propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, pour avancer sur ces deux dossiers qui s’annoncent bien complexes selon nos informations. Car si Disasi est effectivement sur le départ, voir l’international français débarquer chez le promu saoudien reste à ce jour hautement improbable.

Nous vous révélions récemment des intérêts de Newcastle et d’Al-Ahli pour le défenseur de 27 ans, qui devrait encore voir du monde frapper à sa porte d’ici les prochaines semaines. Des discussions avec les Magpies, la Juventus et Villarreal ont même eu lieu dernièrement. Le joueur est bien conscient de l’importance que revêt sa décision, à moins d’un an de la prochaine Coupe du Monde qu’il a dans le viseur. Concernant Ismaël Doukouré, il faudra suivre quelle est sa volonté, alors que l’international espoir français était pressenti pour emprunter l’axe Strasbourg - Chelsea il y a de cela quelques semaines. Affaire à suivre.