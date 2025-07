Mateo Retegui rejoint Al-Qadsiah

Mateo Retegui est un nouveau joueur d’Al-Qadsiah. L’attaquant italo-argentin a officiellement signé un contrat définitif avec le club saoudien, après avoir finalisé les dernières étapes de la rédaction des contrats et obtenu les signatures de toutes les parties. Il quitte l’Atalanta après seulement une saison et a terminé meilleur buteur de Serie A avec 25 buts.

«L’attaquant italo-argentin rejoint Al-Qadsiah pour un contrat permanent. Recruté en provenance de Gênes début août 2024, Mateo Retegui a trouvé les conditions et l’environnement idéaux à l’Atalanta et à Bergame pour réaliser la meilleure saison de sa carrière, tant en termes de buts que de performances. Après un an, il a décidé de tenter une nouvelle expérience professionnelle qui le verra évoluer en Saudi Pro League, en Arabie saoudite, avec Al-Qadsiah, à qui l’Atalanta BC a définitivement transféré les droits sur les performances de l’attaquant italo-argentin de 26 ans. »