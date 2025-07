Un ancien joueur dézingue Dorival sur sa gestion de Memphis Depay !

Neto, journaliste d’ESPN, et ancien joueur brésilien, n’a pas mâché ses mots lors du classique entre São Paulo et les Corinthians. S’il a d’abord critiqué Félix Torres pour son manque de niveau, sa colère s’est surtout abattue sur Dorival Júnior pour sa gestion de Memphis Depay. Sorti à la mi-temps alors que les Corinthians étaient menés 2-0, le Néerlandais a, une nouvelle fois, livré une prestation décevante. Mais pour Neto, le problème est ailleurs : «laisse-le jouer, mon frère. Laisse-le jouer 90 minutes et se ridiculiser. Ensuite, mets le gamin dans un match à 2-0. Non, mec, laisse celui qui gagne 6 millions sur le terrain. Ensuite, fais-le sortir et facilite-lui la tâche !»

Derrière cette charge, c’est un vrai désaveu que Neto adresse à Dorival, qu’il accuse de protéger inutilement Memphis Depay. Le commentateur, connu pour son franc-parler et son exigence envers les Corinthians, estime que l’ancien joueur de l’OL ne mérite plus aucun passe-droit. En ciblant aussi frontalement l’ancienne star du Barça et de l’Atlético, qu’il critique régulièrement depuis son arrivée au Brésil, Neto alimente un climat de défiance déjà bien installé entre Depay, une partie des supporters et les médias locaux. Une fracture qui ne cesse de grandir au fil des contre-performances.