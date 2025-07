Corinthians : Memphis Depay a tranché pour son avenir

Il y a quelques jours, nous vous avons expliqué que Memphis Depay est en conflit avec l’écurie brésilienne. La raison ? L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, arrivé il y a un peu moins d’un an au Brésil, réclame le règlement d’une dette d’environ 900 000 euros au club brésilien. Sport évoque plutôt un montant de 700 000 euros. Un montant qui correspond à diverses primes, liées à la performance. Sauf que l’écurie auriverde ne passe toujours pas à la caisse et que cela traîne depuis des mois. Le joueur a fini par perdre patience. Lance! a d’ailleurs expliqué que l’ancien joueur de l’OL menaçait de ne plus jouer du tout avec les Corinthians tant qu’il ne serait pas payé. De son côté, la direction de l’écurie auriverde s’est défendue en indiquant que cette prime avait été convenue avec les anciens dirigeants non avec les nouveaux. Dans une impasse, les deux parties ne changent pas de position.

Excédé, Memphis a mis ses menaces à exécution. Lance! assure que Memphis ne s’est pas présenté à l’entraînement de mercredi. Il n’a fourni aucune explication au staff et à la direction. Mais la presse brésilienne indique que c’est en lien avec l’argent que son club ne lui a pas versé. Le joueur était donc attendu hier pour s’expliquer alors que son équipe va jouer dans la nuit de dimanche à lundi contre le Red Bull Bragantino. Visiblement, les choses se sont arrangées puisque le club brésilien a indiqué : «lors de la réunion, le joueur a justifié son absence et exprimé son souhait de rester aux Corinthians. Après les mesures nécessaires, la présidence conclut l’affaire.» La crise semble donc terminée…pour le moment.