Keylor Navas a trouvé son nouveau club

À 38 ans, Keylor Navas va découvrir un nouveau championnat, en quittant l’Argentine pour le Mexique. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain et du Real Madrid a officiellement quitté les Newell’s Old Boys pour rejoindre le Club Universidad Nacional. Les Pumas ont officialisé son arrivée via un communiqué du club argentin, peu commode avec l’international costaricain (120 sélections). En cause, selon les médias locaux, le comportement du joueur qui a demandé à ne pas être titularisé quelques minutes avant le match contre Banfield afin de se concentrer sur son transfert.

«Cette décision a été prise en fonction de la conviction de soutenir un projet collectif où l’engagement, le professionnalisme et le respect des valeurs du club sont des piliers non négociables, peut-on lire dans le communiqué publié par le club argentin. «Nous croyons fermement que pour atteindre nos objectifs sportifs et humains, il est indispensable que chaque membre marche dans la même direction, en donnant toujours la priorité au groupe plutôt qu’à l’individu. Notre chemin est clair : unité, effort et appartenance. L’accord représentera pour le Club Atlético Newell’s Old Boys une compensation financière d’une valeur de 1,9M$ (environ 1,6 M€), plus 100 000 dollars (environ 85 500€) en variables à la charge de Pumas.»

